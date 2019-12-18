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Team Spirit сыграет с Hard Legion Esports в первом матче Champions Cup

16:20

Организаторы Champions Cup по CS:GO провели жеребьевку группового этапа. Team Spirit попала в квартет В, где сразится с Hard Legion Esports, G2 Esports и BIG.

В группу А посеяли ENCE eSports, FURIA Esports, Movistar Riders и TyLoo. Первые матчи запланированы на 19 декабря. Они пройдут до одной победы. Все остальные встречи состоятся в формате best-of-3. В следующую стадию из каждой группы пройдут по два коллектива.

LAN-финал Champions Cup состоится 19-22 декабря в Сент-Джулиансе (Мальта). Восемь команд разыграют призовой фонд в размере 300 тысяч долларов. Победитель заработает 150 тысяч долларов, а финалист — 50 тысяч.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/team-spirit-sygraet-s-hard-legion-esports-v-pervom-matche-champions-cup

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