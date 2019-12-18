Team Spirit сыграет с Hard Legion Esports в первом матче Champions Cup

Организаторы Champions Cup по CS:GO провели жеребьевку группового этапа. Team Spirit попала в квартет В, где сразится с Hard Legion Esports, G2 Esports и BIG.

В группу А посеяли ENCE eSports, FURIA Esports, Movistar Riders и TyLoo. Первые матчи запланированы на 19 декабря. Они пройдут до одной победы. Все остальные встречи состоятся в формате best-of-3. В следующую стадию из каждой группы пройдут по два коллектива.

LAN-финал Champions Cup состоится 19-22 декабря в Сент-Джулиансе (Мальта). Восемь команд разыграют призовой фонд в размере 300 тысяч долларов. Победитель заработает 150 тысяч долларов, а финалист — 50 тысяч.