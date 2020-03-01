Team Spirit представит Россию на мировом финале WESG 2019-2020

Team Spirit победила forZe в решающем матче российских отборочных на WESG 2019-2020 по CS:GO. Spirit выступит на мировом финале с призовым фондом в миллион долларов.

Финал российской квалификации прошел 29 февраля в Кирове. ForZe получила приглашение от организаторов, а Team Spirit прошла в финал отборочных через онлайн-этап. Матч завершился со счетом 2:1 — Spirit уступила на первой карте Mirage, но затем отыгралась на Inferno и Nuke.

Мировой финал WESG 2019-2020 запланирован на март. Его точная дата проведения неизвестна. 24 команды разыграют призовой фонд в миллион долларов. Четыре коллектива получат инвайты, остальные 20 определятся через региональные квалификации.