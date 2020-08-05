Team Spirit попала в одну группу с forZe, OG и coL на DreamHack Open Summer 2020

Организаторы DreamHack Open Summer 2020 по CS:GO провели жеребьевку группового этапа для европейского региона. Team Spirit попала в квартет В, где также сыграют forZe, OG и Complexity Gaming.

В группе А выступят BIG, Heroic, MAD Lions и Team EndPoint. Первые матчи турнира пройдут 8 августа. Организаторы пока не объявили стартовые пары чемпионата.

DreamHack Open Summer 2020 пройдет с 8 по 16 августа в онлайне. Восемь команд разыграют призовой фонд в размере 90 тысяч долларов.