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Team Spirit попала в одну группу с forZe, OG и coL на DreamHack Open Summer 2020

17:30

Организаторы DreamHack Open Summer 2020 по CS:GO провели жеребьевку группового этапа для европейского региона. Team Spirit попала в квартет В, где также сыграют forZe, OG и Complexity Gaming.

В группе А выступят BIG, Heroic, MAD Lions и Team EndPoint. Первые матчи турнира пройдут 8 августа. Организаторы пока не объявили стартовые пары чемпионата.

DreamHack Open Summer 2020 пройдет с 8 по 16 августа в онлайне. Восемь команд разыграют призовой фонд в размере 90 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/team-spirit-popala-v-odnu-gruppu-s-forze-og-i-col-na-dreamhack-open-summer-2020

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