Team Spirit и pro100 потеряли шансы на выход в основную стадию WePlay! Forge of Masters

Team Spirit и pro100 потеряли шансы на выход в основной этап WePlay! Forge of Masters Season 1 по CS:GO.

Оба коллектива уступили в четырех матчах, что по результатам очных встреч не позволяет командам продолжить борьбу за выход на LAN-финал. Ранее в основную стадию турнира не смогла пройти Nemiga Gaming.

WePlay! Forge of Masters Season 1 проходит с 8 по 16 апреля в онлайне. На турнире восемь коллективов разыгрывают 14 тысяч долларов и четыре слота на LAN-финале, который начнется 3 мая. Призовой фонд этого чемпионата составит 36 тысяч долларов.