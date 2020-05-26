Team Spirit и FaZe Clan возглавили группу С на DreamHack Masters Spring 2020

Team Spirit победила Fnatic, а FaZe Clan обыграла GODSENT в групповом этапе DreamHack Masters Spring 2020 по CS:GO для Европы. Матчи завершились со счетом 2:0 и 2:1 соответственно. Коллективы делят первое место группы С.

В следующем туре команда Леонида «chopper» Вишнякова и состав Николы «NiKo» Ковача сразятся между собой.

DreamHack Masters Spring 2020 для Европы проходит с 19 мая по 14 июня в онлайне. Призовой фонд турнира — 160 тысяч долларов.