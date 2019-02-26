Team Russia попала в группу с Ghost Gaming на WESG 2018

Team Russia попала в группу F на World Electronic Sports Games 2018-2019 по CS:GO, где сыграет с Ghost Gaming, CyberZen и с Imperial e-Sports.

Team1 посеяли в группу G, куда также попали TNC Pro Team, 5Power Gaming и BigTime Regal.

Все матчи первой стадии проведут в формате до одной победы. Две лучшие команды из каждого квартета попадут во второй групповой этап.

Мировой финал WESG 2018 пройдет с 11 по 17 марта в Чунцине. Призовой фонд турнира составит 890 тысяч долларов.