Team Liquid сыграет с FaZe Clan за слот на BLAST Premier: Spring Finals

Team Liquid обыграла MIBR в матче нижней сетки группы C на BLAST Premier: Spring Groups 2021 по CS:GO. Встреча завершилась со счетом 2:0. Команда прошла в следующий раунд, где сыграет с FaZe Clan за место в гранд-финале квартета и слот на BLAST Premier: Spring Finals.

MIBR завершила выступление на BLAST Premier: Spring Groups 2021. Бразильский коллектив заработал за 10-12 место 5 тысяч долларов и квоту в стыковом турнире Spring Showdown.

BLAST Premier: Spring Groups 2021 проходит с 4 по 14 февраля. Коллективы разыгрывают 150 тысяч долларов. По две лучшие команды из каждого квартета получат слоты на BLAST Premier: Spring Finals 2021, остальные поучаствуют в стыковом турнире BLAST Premier: Spring Showdown 2021.