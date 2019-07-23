Team Liquid стала чемпионом IEM Chicago 2019

Team Liquid обыграла ENCE eSports в финале IEM Chicago 2019 по CS:GO. Матч закончился со счетом 3:0 в пользу коллектива Джонатана "EliGE" Яблоновски. В решающей серии американская команда оказалась сильнее финнов на Overpass (16:2), Nuke (16:3) и Inferno (16:14).

В первом туре плей-офф Team Liquid обыграла Team Vitality, а ENCE выбила из турнира бразильцев из MIBR. В групповом этапе оба финалиста заняли первые места в своих квартетах.

IEM Chicago 2019 прошел с 18 по 21 июля в США на площадке United Center. Восемь участников боролись за общий призовой фонд в 250 тысяч долларов. За победу на турнире Team Liquid получила 125 тысяч долларов, а ENCE — 50 тысяч.