Team Liquid прошла в полуфинал ESL Pro League Season 9

Team Liquid одолела Astralis со счетом 2:1 в плей-офф ESL Pro League Season 9 по CS:GO и вышла в полуфинал турнира. В следующем раунде команда Джейка "Stewie2k" Йипа встретится с mousesports. Противостояние начнется 22 июня в 19.50 по московскому времени.

Astralis покинула чемпионат. Она заняла 5-6 место и получила 20 тысяч долларов. Ранее FaZe Clan также закончила выступление на турнире. Следить за расписанием и результатами противостояний можно в нашем репортаже.

LAN-финал ESL Pro League Season 9 проводят с 18 по 23 июня во Франции. Призовой фонд турнира составляет 600 тысяч долларов. Победитель получит 250 тысяч долларов.