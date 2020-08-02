Team Liquid перевела «nitr0» в запас

Team Liquid официально анонсировала переход Ника «nitr0» Каннеллы в запас состава по CS:GO. Организация опубликовала ролик, посвященный бывшему участнику команды, но не назвала нового игрока ростера.

«Nitr0» представлял Team Liquid с момента создания первого состава клуба в CS:GO в январе 2015 года. Из участников этого ростера он покинул организацию последним. Вместе с Каннеллой команда выступила на восьми мейджорах, заняла второе место на ESL One Cologne 2016, а также победила в ряде крупных соревнований и получила приз второго сезона Intel Grand Slam.

Информация об уходе «nitr0» из Team Liquid появилась 29 июля на портале DBLTAP. Вскоре эти данные косвенно подтвердил директор клуба Стив «112» Архансет.