Team Liquid перевела «nitr0» в запас
Team Liquid официально анонсировала переход Ника «nitr0» Каннеллы в запас состава по CS:GO. Организация опубликовала ролик, посвященный бывшему участнику команды, но не назвала нового игрока ростера.
«Nitr0» представлял Team Liquid с момента создания первого состава клуба в CS:GO в январе 2015 года. Из участников этого ростера он покинул организацию последним. Вместе с Каннеллой команда выступила на восьми мейджорах, заняла второе место на ESL One Cologne 2016, а также победила в ряде крупных соревнований и получила приз второго сезона Intel Grand Slam.
Информация об уходе «nitr0» из Team Liquid появилась 29 июля на портале DBLTAP. Вскоре эти данные косвенно подтвердил директор клуба Стив «112» Архансет.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/oficialno-team-liquid-perevela-nitr0-v-zapas