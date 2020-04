Team Liquid одолела MIBR и заработала вторую победу на ESL One: Road to Rio

Team Liquid победила MIBR в первом этапе североамериканского дивизиона ESL One: Road to Rio по CS:GO. Встреча в группе B закончилась со счетом 2:0 в пользу состава Ника «nitr0» Каннеллы — это вторая успешная серия команды на турнире. Ранее Liquid одолела Bad News Bears.

Следующий тур ESL One: Road to Rio для Северной Америки пройдет в ночь с 28 на 29 апреля. В рамках раунда Cloud9 сыграет с Evil Geniuses, Gen.G поборется с Orgless, а 100 Thieves — с Triumph.

Матчи североамериканского дивизиона ESL One: Road to Rio проходят с 22 апреля по 10 мая в онлайне. 12 команд разыгрывают 60 тысяч долларов и рейтинговые очки, по которым определятся участники мейджора ESL One Rio 2020.