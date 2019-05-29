Team Liquid и FaZe Clan прошли в плей‑офф DreamHack Masters Dallas 2019

Team Liquid и FaZe Clan стали лидерами группы A на DreamHack Masters Dallas 2019 по CS:GO и прошли в основную стадию турнира. 30 мая в 23.40 по московскому времени команды сыграют за право начать плей-офф с полуфинала.

Ранее коллектив Ника "nitr0" Каннелла победил North и Lucid Dream, а состав Филипа "NEO" Кубски выиграл у Ninjas in Pyjamas и Windigo Gaming.

Lucid Dream и TyLoo проиграли матчи в первом раунде нижней сетки группы A и покинули турнир. Они уступили Team Vitality и Windigo Gaming соответственно. Коллективы заняли 13-16 места и заработали 3 тысячи долларов каждый.

29 мая команда Натана "NBK" Шмитта встретится с NiP, а 30 мая болгарский состав поборется с North.

DreamHack Masters Dallas 2019 проходит с 28 мая по 2 июня в США. На чемпионате 16 коллективов разыгрывают 250 тысяч долларов Победитель получит 100 тысяч долларов.