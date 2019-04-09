Team LDLC подписала Happy и укомплектовала состав по CS:GO

Team LDLC.com анонсировала последнего участника ростера по CS:GO. Им стал Винсен "Happy" Шопенгауэр, бывший игровой координатор Team Vitality.

"Happy" уже играл за LDLC в 2013-2015 гг. Вместе с командой он стал чемпионом мейджора DreamHack Winter 2014.

LDLC начала анонсировать игроков состава 5 апреля. Помимо "Happy", в ростер вошли Энжин "MAJ3R" Купели, Кристоф "SIXER" Ксиа, Александр "xms" Форте, Родольф "roden" Бьянко (он проходит в команде испытательный срок), а также тренер Стив "Ozstrik3r" Флавини.