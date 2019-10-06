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«T0rick» покинул Syman Gaming

09:29

Максим «t0rick» Заикин вышел из состава Syman Gaming по CS:GO.

Заикин выступал за «Syman» с августа 2018 года. Вместе с ним коллектив занял второе место на CIS Minor Championship — Berlin 2019 и прошел на StarLadder Berlin Major 2019. Предварительную стадию мейджора команда закончила со статистикой 2:3 и покинула турнир на 17-19 строчке.

В составе Syman остались Санжар «neaLaN» Ишкаков, Илья «Perfecto» Залуцкий, Рамазан «Ramz1k» Башизов и Николас «Keoz» Джус. Тренерует коллектив Асет «Solaar» Сембиев. Кто заменит в команде Заикина — неизвестно.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/t0rick-pokinul-syman-gaming

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