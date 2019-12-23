«SyrsoN» ушел из Sprout

Флориан «syrsoN» Рише покинул состав Sprout по CS:GO.

По информации портала DBLTAP, «syrsoN» может присоединится к составу BIG вместе с Нильсом «k1to» Груном. Если сделка состоится, они заменят Оуэна «smooya» Баттерфилда и Кана 2XANTARES" Дурткардеса. На место Рише в состав может придти Томаш «oskar» Штястны, ранее выступавший HellRaisers и mousesports.

«SyrsoN» выступал за Sprout c января 2019 года. С ним команда заняла второе место на Copenhagen Games 2019, Games Clash Masters 2019 и DreamHack Open Atlanta 2019, а также выиграла ESL Meisterschaft: Winter 2019.