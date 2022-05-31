SugaR считает Raijin талантливым игроком, способным перейти в сильную команду

Игрок команды AVE по CS:GO Амин sugaR Азимов поделился мнением об игре своего одноклубника Константина Raijin Трубарова.

«Костян — очень талантливый игрок с сильным аимом. Все понимали, что у него будут предложения в хорошие команды. Он как может переиграть соперника головой, так может выйти и дать ему одну в голову», — приводит Cybersport.Metaratings слова Азимова.

Raijin играет за AVE с апреля 2021 года, им интересуются топ-команды из СНГ.