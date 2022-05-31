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Сегодня, 13:15

SugaR считает Raijin талантливым игроком, способным перейти в сильную команду

Иван Торопцев
Корреспондент
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Игрок команды AVE по CS:GO Амин sugaR Азимов поделился мнением об игре своего одноклубника Константина Raijin Трубарова.

«Костян — очень талантливый игрок с сильным аимом. Все понимали, что у него будут предложения в хорошие команды. Он как может переиграть соперника головой, так может выйти и дать ему одну в голову», — приводит Cybersport.Metaratings слова Азимова.

Raijin играет за AVE с апреля 2021 года, им интересуются топ-команды из СНГ.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/sugar-raijin-ocen-talantlivyi-igrok-s-silnym-aimom-39397/
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