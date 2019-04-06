Sprout выступит на Copenhagen Games 2019 по CS:GO. Она стала третьей командой, которая получила прямой инвайт. Ранее организаторы пригласили на турнир Heroic и Epsilon eSports.

На чемпионате сыграют восемь коллективов. Еще одну команду организаторы пригласят напрямую, а остальные пройдут на турнир через квалификацию.

В первом этапе соревнования восемь коллективов посеют в два квартета. Две лучшие команды из каждой группы пройдут в плей-офф с сеткой формата single-elimination. Все матчи турнира сыграют до двух побед.

Copenhagen Games 2019 пройдет с 19 по 20 апреля в Дании. Призовой фонд турнира составит 100 тысяч долларов.