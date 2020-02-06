Sprout и Nordavind поучаствуют в закрытой квалификации на майнор для Европы

Sprout выиграла у AGO, а Nordavind одолела PACT в решающих матчах вторых открытых отборочных на Europe Minor Championship — Rio 2020 по CS:GO. Команды получили слоты в закрытом этапе, куда ранее также прошли Team Dignitas и BIG.

Квалификация на европейский майнор пройдет с 7 по 8 марта в онлайне. 16 команд — восемь из которых пригласили организаторы — разыграют путевки на LAN-турнир в Бразилии. Остальные участники закрытого этапа определятся в третьих и четвертых открытых отборочных. Их проведут 8-9 и 12-13 февраля соответственно.

Europe Minor Championship — Rio 2020 пройдет в Рио-де-Жанейро (Бразилия) с 26 апреля по 2 мая. Призовой фонд турнира составит 50 тысяч долларов и два слота на ESL One: Rio 2020. Состав, который займет третье место, получит квоту в стадии Play-In, где четыре участника разыграют две путевки на мейджор.