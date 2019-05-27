"Smooya" покинул Renegades

Оуэн "smooya" Баттерфилд ушел из состава Renegades по CS:GO. Срок его аренды в австралийской команде закончился, стороны не стали продлевать соглашение.

В ночь на 26 мая RNG покинула cs_summit 4. Команда заняла последнее место по итогам группового этапа (0 побед, 2 ничьи, 3 поражения) и завершила выступление на чемпионате, заработав 3 тысячи долларов. Ранее англичанин не помог коллективу пройти на LAN-финал ESL Pro League Season 9.

"Smooya" выступал за Renegedas с середины мая. В команде он заменял Шона Gratisfaction Кайвая, который до сих пор не получил американскую визу. Когда он вернется в ростер и кто заменит его на ближайших турнирах — неизвестно.