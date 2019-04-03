"SIXER" и "Happy" войдут в новый состав LDLC

Team LDLC.com подпишет новый состав по CS:GO, в который войдут Кристоф "SIXER" Ксиа, Энжин "MAJ3R" Купели и Винсен "Happy" Шопенгауэр. Об этом сообщил журналист и инсайдер Гийом "neL" Канело.

Канело также рассказал, что Александр "xms" Форте близок к подписанию контракта с организацией. Кто станет пятым участником ростера – неизвестно.

Team LDLC.com распустила предыдущий состав 2 апреля. В него на постоянной основе входили два игрока – Антуан "to1nou" Пирард и Давид "devoduvek" Доброзавьевич – и тренер Стив "Ozstrik3r" Флавини. Остальные три слота на турнирах занимали стендины.