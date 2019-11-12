Singularity заменит Complexity Gaming во второй фазе ESL Pro League Season 10

Организаторы ESL Pro League Season 10 сообщили, что место Complexity Gaming во второй фазе соревнования для Северной Америки займет Team Singularity. Первым претендентом на этот слот была Cloud9, но команда отказалась участвовать в турнире.

В заключительной фазе регулярного сезона ESL Pro League участвуют команды, которые заняли вторые и третьи места на первом этапе. Замену для Complexity выбирали среди тех, кто не выиграл ни одного матча и остановился на четвертой строчке, по наилучшей разнице раундов. По этому показателю Cloud9 была лучшей среди четырех кандидатов (-7), а Team Singularity — второй (-28).

Организаторы ESL Pro League дисквалифицировали Complexity Gaming с соревнования из-за замен, которые команда провела 7 ноября. К коллективу присоединились Кристиан «k0nfig» Винеке и Валентин «poison» Василев — до этого они играли в европейском дивизионе лиги за OpTic Gaming и Windigo Gaming. По правилам турнира, в одном сезоне игрок может представлять только один коллектив.

Американский финал ESL Pro League проходит с 8 октября по 18 ноября в Лос-Анджелесе. С 13 ноября начнется второй групповой этап, в котором определятся два участника мирового финала. Призовой фонд EPL составляет 600 тысяч долларов, чемпиона определят 3-8 декабря в Оденсе (Дания).