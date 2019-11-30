Sharks Esports покинула Esports Championship Series Season 8

Sharks Esports уступила MIBR в матче группового этапа Esports Championship Series Season 8 по CS:GO. Коллектив Джонатана «jnt» Сильвы занял последнее место в группе В и покинул чемпионат.

Следующим оппонентом MIBR станет Fnatic. Победитель пройдет в основной этап чемпионата — проигравший покинет состязание. Ранее в плей-офф турнира вышли Astralis и Team Liquid.

LAN-финал ECS Season 8 проходит с 28 ноября по 1 декабря в Арлингтоне (США). Участники турниры определились по итогам регулярного сезона, который состоял из пяти серий. Призовой фонд чемпионата составляет 500 тысяч долларов.