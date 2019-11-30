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Sharks Esports покинула Esports Championship Series Season 8

08:40

Sharks Esports уступила MIBR в матче группового этапа Esports Championship Series Season 8 по CS:GO. Коллектив Джонатана «jnt» Сильвы занял последнее место в группе В и покинул чемпионат.

Следующим оппонентом MIBR станет Fnatic. Победитель пройдет в основной этап чемпионата — проигравший покинет состязание. Ранее в плей-офф турнира вышли Astralis и Team Liquid.

LAN-финал ECS Season 8 проходит с 28 ноября по 1 декабря в Арлингтоне (США). Участники турниры определились по итогам регулярного сезона, который состоял из пяти серий. Призовой фонд чемпионата составляет 500 тысяч долларов.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/sharks-esports-pokinula-esports-championship-series-season-8

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