Valve отправила турнирным операторам расписание мейджоров по CS:GO на 2020 и 2021 годы. Разработчики решили ограничиться двумя турнирами такого уровня в год, но изменили даты. Теперь первый мейджор сезона состоится в мае, а второй – в ноябре.

Представители Valve также отметили, что чемпионаты должны проходить в удобное для большинства игроков время – основные матчи должны начинаться не позднее 23.00 по московскому времени.

Новые турниры будут идти по две недели – меньше, чем мейджоры текущего сезона. Intel Extreme Masters Season XIII – Katowice Major 2019 прошел с 13 февраля по 3 марта (19 дней), а StarLadder Major в Берлине устроят с 20 августа по 8 сентября (20 дней).