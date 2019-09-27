«RUSH» присоединился к Complexity Gaming

Вилл «RUSH» Виерзба перешел в состав Complexity Gaming по CS:GO. Организация не сообщила, кого заменит американец.

До трансфера в Complexity Виерзба представлял Cloud9, за которую выступал с августа 2017 года. В июле игрок покинул основной состав команды, но остался в клубе в качестве замены. По неподтвержденным данным, в новой команде RUSH займет место Хантера «SicK» Мимса.

Ранее основатель Complexity Gaming Джейсон Лейк объявил, что разочарован составом и хочет набрать новых игроков. Об этом он рассказал после провального выступления коллектива на StarLadder Berlin Major 2019.