Киберспорт
CS:GO
Главная
Киберспорт
CS:GO

Сегодня, 15:43

RuFire высказался о возможном кике n0rb3r7 из Virtus.pro

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Игрок состава BaKs по CS:GO Алексей RuFire Бураков прокомментировал слухи об исключении Давида n0rb3r7 Даниеляна из состава Virtus.pro.

«Думаю, что это ложь, а если это правда, то технически это усиление. Результаты не факт, что будут лучше, но цифры всегда залог успеха команды. Им и так хватило огневой мощи, самое главное, чтобы не сработал синдром KaiR0N — он больше двух недель за команду не играет, сливает в другую либо просит выставить его на трансфер», — приводит слова Буракова Cybersport.Metaratings.ru.

Впервые информация об исключении n0rb3r7 из Virtus.pro появилась в группе инсайдера Алексея OverDrive Бирюкова. Причины подобного решения неизвестны.

Сам n0rb3r7 опроверг слухи о возможном исключении из команды.

Источник: Cybersport.Metaratings.ru
Virtus.pro (CS:GO)
0
Читайте также
Отец Волочковой был чемпионом СССР, а старость проводит в инвалидном кресле
Овечкин помог «Вашингтону» переиграть «Коламбус»
ВС Украины подняли авиацию над Киевской областью
WarGonzo: российские войска прорвали оборону ВСУ в центре Соледара в ходе наступления
Американский полковник указал на желание Польши захватить часть Украины в обход НАТО
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игрок OG Николай «niko» Кристенсен ищет себе новую команду
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости