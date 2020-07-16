Россиянин стал аналитиком состава mousesports по CS:GO

Российский аналитик Вячеслав «innersh1ne» Бритвин присоединился к тренерскому штабу состава mousesports по CS:GO. Он успешно прошел тестовый период в европейской организации.

«Innersh1ne» дебютировал в роли аналитика в команде Smoke Criminals, после чего работал с составами GamerLegion и EXTREMUM.

Mouz на данный момент располагается на 13-м месте в мировом рейтинге команд от HLTV.org. По итогам двух чемпионатов серии Regional Major Rankings команда заработала 662,5 очка и пока не вошла в список ростеров, претендующих на слот на предстоящем мейджоре в Бразилии. Осенью коллективу предстоит сыграть еще один отборочный турнир.