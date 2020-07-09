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«Ривер Плейт» подписал команду по CS:GO

9 июля 2020, 20:04
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«Ривер Плейт» подписал состав по Counter-Strike: Global Offensive. В ростер вошли местные игроки и тренер, капитаном стал Эсекьель «KUN» Палмеро. Команда собирается выступать в лигах для южноамериканских коллективов.

«Ривер Плейт» открыл киберспортивное подразделение в 2016 году. Изначально клуб заинтересовался футбольными симуляторами, а в 2019-м подписал ростер по League of Legends, который выступает в местной лиге от Riot Games.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/river-pleit-podpisal-komandu-po-cs-go

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