«Ривер Плейт» подписал команду по CS:GO
9 июля 2020, 20:04
«Ривер Плейт» подписал состав по Counter-Strike: Global Offensive. В ростер вошли местные игроки и тренер, капитаном стал Эсекьель «KUN» Палмеро. Команда собирается выступать в лигах для южноамериканских коллективов.
«Ривер Плейт» открыл киберспортивное подразделение в 2016 году. Изначально клуб заинтересовался футбольными симуляторами, а в 2019-м подписал ростер по League of Legends, который выступает в местной лиге от Riot Games.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/river-pleit-podpisal-komandu-po-cs-go
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...