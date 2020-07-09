«Ривер Плейт» подписал команду по CS:GO

«Ривер Плейт» подписал состав по Counter-Strike: Global Offensive. В ростер вошли местные игроки и тренер, капитаном стал Эсекьель «KUN» Палмеро. Команда собирается выступать в лигах для южноамериканских коллективов.

«Ривер Плейт» открыл киберспортивное подразделение в 2016 году. Изначально клуб заинтересовался футбольными симуляторами, а в 2019-м подписал ростер по League of Legends, который выступает в местной лиге от Riot Games.