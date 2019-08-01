RFRSH Entertainment продала Astralis

RFRSH Entertainment достигла соглашения о продаже всех акций составов Astralis по CS:GO и Origen по League of Legends.

Команды сформируют новую компанию Astralis Group ApS, владельцами которой стали неназванные спортивные и бизнес-деятели Дании. Сделка будет завершена на следующей неделе.

По данным датского издания TV 2 SPORT, сумма сделки составила от 10 до 15 миллионов евро. В RFRSH Entertainment не подтвердили эту информацию.

Представители RFRSH Entertainment сообщили о планах отделить от компании Astralis и Origen в июле 2019 года. Агентство сфокусируется на развитии турнирного оператора BLAST Pro Series.