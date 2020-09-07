Renegades прошли на ESL One Rio 2020

После победы на Perfect World Oceania League состав Renegades гарантировал себе место на мейджоре ESL One Rio 2020 по CS:GO. Команда заработала статус «претендента».

Австралийский коллектив набрал 4 100 очков. Это лучший результат среди команд Океании. У ближайшего преследователя — ORDER — 3 844 балла. На мейджор от региона проходит только одна команда.

ESL One Rio 2020 должен был состояться в мае, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. Теперь старт чемпионата запланирован на 9 ноября. Ранее о том, что соревнование могут снова перенести, сообщали инсайдер Алексей «OverDrive» Бирюков и англоязычный кастер Чад «SPUNJ» Берчил.