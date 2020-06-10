Снайпер NaVi Александр «S1mple» Костылев после поражения от G2 Esports на DreamHack Masters Spring 2020 отметил, что его команда проиграла слишком много глупых раундов. Теперь российскому коллективу предстоит играть в нижней сетке турнира

«0:2 против G2 Esports. GG WP. Такое ощущение, что мы проиграли слишком много глупых раундов», — написал S1mple в Twitter.