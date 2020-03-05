Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Киберспорт   //    CS:GO

Профсоюз игроков в CS:GO начал обсуждать меры защиты от коронавируса

16:50

Профсоюз профессиональных игроков в CS:GO (CSPPA) сообщил о ведении переговоров с турнирными операторами об опасности коронавируса.

В частности, CSPPA ведет диалог с ESL и FLASHPOINT — их лиги стартуют в ближайшее время. Организация обсуждает меры защиты игроков и других участников соревнований от возможного заражения коронавирусом. Профсоюз не сообщил, когда объявят итоги обсуждения.

Ранее из-за вспышки COVID-19 организаторам IEM Katowice 2020 запретили пускать зрителей в Spodek Arena, где прошли матчи плей-офф. По той же причине отменили или перенесли ряд других мероприятий: к примеру, Riot Games решила не проводить закрытый показ Valorant, а также приостановила LCK Spring 2020 по League of Legends.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/profsoyuz-igrokov-v-cs-go-nachal-obsuzhdat-mery-zashity-ot-koronavirusa-s-esl-i-flashpoint

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир