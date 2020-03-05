Профсоюз игроков в CS:GO начал обсуждать меры защиты от коронавируса

Профсоюз профессиональных игроков в CS:GO (CSPPA) сообщил о ведении переговоров с турнирными операторами об опасности коронавируса.

В частности, CSPPA ведет диалог с ESL и FLASHPOINT — их лиги стартуют в ближайшее время. Организация обсуждает меры защиты игроков и других участников соревнований от возможного заражения коронавирусом. Профсоюз не сообщил, когда объявят итоги обсуждения.

Ранее из-за вспышки COVID-19 организаторам IEM Katowice 2020 запретили пускать зрителей в Spodek Arena, где прошли матчи плей-офф. По той же причине отменили или перенесли ряд других мероприятий: к примеру, Riot Games решила не проводить закрытый показ Valorant, а также приостановила LCK Spring 2020 по League of Legends.