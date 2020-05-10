Профсоюз игроков в CS:GO изменил даты проведения летнего и зимнего перерывов

Профсоюз профессиональных игроков в CS:GO (CSPPA) объявил об изменениях в соревновательном графике. Ассоциация перенесла летний перерыв на более ранние даты, а также продлила зимний отпуск.

Представители CSPPA отметили, что решение приняли по инициативе турнирных операторов, в том числе ESL, DreamHack, StarLadder и Flashpoint. Летний перерыв пройдет с 6 июля по 6 августа включительно, а зимний — с 21 декабря по 17 января.

О переговорах по соревновательному графику ранее сообщал HLTV.org. Портал отметил, что изменения связаны с пандемией коронавируса, из-за которой турнирным операторам приходится менять расписание своих ивентов. В частности, ESL перенесла ESL One Cologne и IEM Melbourne на 2021 год, а вместо чемпионата в Кельне устроят онлайн-соревнование.