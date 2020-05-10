Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
-->
Новости   //    Киберспорт   //    CS:GO

Профсоюз игроков в CS:GO изменил даты проведения летнего и зимнего перерывов

08:30

Профсоюз профессиональных игроков в CS:GO (CSPPA) объявил об изменениях в соревновательном графике. Ассоциация перенесла летний перерыв на более ранние даты, а также продлила зимний отпуск.

Представители CSPPA отметили, что решение приняли по инициативе турнирных операторов, в том числе ESL, DreamHack, StarLadder и Flashpoint. Летний перерыв пройдет с 6 июля по 6 августа включительно, а зимний — с 21 декабря по 17 января.

О переговорах по соревновательному графику ранее сообщал HLTV.org. Портал отметил, что изменения связаны с пандемией коронавируса, из-за которой турнирным операторам приходится менять расписание своих ивентов. В частности, ESL перенесла ESL One Cologne и IEM Melbourne на 2021 год, а вместо чемпионата в Кельне устроят онлайн-соревнование.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/profsoyuz-igrokov-v-cs-go-izmenil-daty-provedeniya-letnego-i-zimnego-pereryvov

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир