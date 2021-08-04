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Питер «ptr» Герни завершил карьеру киберспортсмена ради игры в покер

03:02

Питер «ptr» Герни объявил об уходе из киберспортивной организации Bad News Bears. 31-летний американец принял решение отказаться от выступлений на соревновательном уровне в Counter-Strike: Global Offensive.

Герни поблагодарил болельщиков за поддержку, а также решил сосредоточиться на профессиональной игре в покер.

Напомним, Герни с 2012 года играл на профессиональном уровне. Он выступал за Complexity Gaming, Team Dignitas, NRG Esports и другие команды, заработав за карьеру более 115 тысяч долларов в виде призовых.

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Евгений Козинов все материалы автора

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