Первый мейджор 2021 года по CS:GO пройдет в Стокгольме
20:58
Первый за два года мейджор по CS:GO состоится в Стокгольме (Швеция) с 23 октября по 7 ноября.
Решающие матчи состоятся в последние четыре дня на арене Ericsson Globe со зрителями. На турнире будет разыгран самый большой призовой фонд в истории мейджоров по CS:GO — 2 миллиона долларов. На предыдущие соревнования от Valve выделялся миллион долларов.
Последний мейджор по CS:GO — StarLadder Berlin Major 2019 — прошел полтора года назад. После этого началась пандемия коронавируса.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/pervyi-meidzhor-2021-goda-po-cs-go-proidyot-v-stokgolme
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