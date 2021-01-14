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Первый мейджор 2021 года по CS:GO пройдет в Стокгольме

20:58

Первый за два года мейджор по CS:GO состоится в Стокгольме (Швеция) с 23 октября по 7 ноября.

Решающие матчи состоятся в последние четыре дня на арене Ericsson Globe со зрителями. На турнире будет разыгран самый большой призовой фонд в истории мейджоров по CS:GO — 2 миллиона долларов. На предыдущие соревнования от Valve выделялся миллион долларов.

Последний мейджор по CS:GO — StarLadder Berlin Major 2019 — прошел полтора года назад. После этого началась пандемия коронавируса.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/pervyi-meidzhor-2021-goda-po-cs-go-proidyot-v-stokgolme

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