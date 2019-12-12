Первый мейджор 2020 года пройдет в Бразилии

Компания ESL сообщила, что следующий мейджор по CS:GO пройдет в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Турнир будет называться ESL One Rio, а его призовой фонд составит миллион долларов.

Турнирный оператор также назвал даты проведения майноров и стадий мейджора: майноры — с 28 апреля по 3 мая, предварительная стадия — с 11 по 14 мая, групповой этап — с 16 по 19 мая, плей-офф — с 21 по 24 мая.

Турнир примет Jeunesse Arena, которая вмещает 18 тысяч зрителей. Ранее в ней проводили 2017 Mid-Season Invitational по League of Legends и финалы восьмого сезона Pro League по Rainbow Six Siege.