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Первый мейджор 2020 года пройдет в Бразилии

16:30

Компания ESL сообщила, что следующий мейджор по CS:GO пройдет в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Турнир будет называться ESL One Rio, а его призовой фонд составит миллион долларов.

Турнирный оператор также назвал даты проведения майноров и стадий мейджора: майноры — с 28 апреля по 3 мая, предварительная стадия — с 11 по 14 мая, групповой этап — с 16 по 19 мая, плей-офф — с 21 по 24 мая.

Турнир примет Jeunesse Arena, которая вмещает 18 тысяч зрителей. Ранее в ней проводили 2017 Mid-Season Invitational по League of Legends и финалы восьмого сезона Pro League по Rainbow Six Siege.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/oficialno-pervyi-meidzhor-2020-goda-proidet-v-brazilii

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