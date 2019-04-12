Организаторы BLAST Pro Series проведут турнир для четырех лучших команд сезона

В конце 2019 года организаторы BLAST Pro Series проведут заключительный турнир – World Championship (CS:GO). На протяжении сезона участники BLAST Pro Series будут набирать очки за итоговые места на чемпионатах серии – лучшие четыре команды попадут на финальный турнир.

Формат, призовой фонд и другие подробности финального чемпионата неизвестны. После BLAST Pro Series – Sаo Paulo 2019 лидером рейтинга стала Astralis – на сегодня у команды десять очков.

В декабре 2018 года организаторы BLAST Pro Series рассказали, что в 2019-м проведут восемь чемпионатов. Четыре из них уже известны: в марте турнир принял Сан-Паулу, а в апреле, мае и июне соревнования пройдут в Майами, Мадриде и Лос-Анджелесе соответственно. Какие города примут еще четыре турнира, включая World Championship, неизвестно.

С 12 по 13 апреля в США пройдет второй BLAST Pro Series в 2019 году. На чемпионате в Майами выступят Astralis, Natus Vincere, Team Liquid, Cloud9, FaZe Clan и MIBR. Они разыграют 250 тысяч долларов.