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Организаторы BLAST Premier Fall Showdown изменили даты проведения турнира из-за коронавируса

16:35
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Организаторы BLAST Premier Fall Showdown перенесли турнир на неделю, чтобы он не пересекался с ESL One Rio 2020 по CS:GO. Соревнование должно было пройти с 17 по 22 ноября, но теперь состоится с 25 по 29 ноября.

Ранее ESL One Rio 2020 был запланирован на 11-24 мая, но организаторы перенесли чемпионат на 19-22 ноября из-за пандемии коронавируса. Valve также отменила осенний мейджор и увеличила призовой фонд ESL One Rio до 2 миллионов долларов

В BLAST Premier Fall Showdown поучаствуют десять коллективов. Они разыграют призовой фонд в 325 тысяч долларов и слот на Fall 2020 Finals. Организаторы турниров серии BLAST должны сообщить информацию о предстоящих чемпионатах до конца марта.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 392 780 человек. Умерших — 17159, выздоровевших — 102980. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.

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Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/organizatory-blast-premier-fall-showdown-perenesli-daty-provedeniya-turnira

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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