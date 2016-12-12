03:05 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

OpTic и Astralis поборются за 250 тысяч долларов в финале ECS

0
0
0

Канадский коллектив OpTic Gaming и датская Astralis вышли в финал турнира Esports Championship Series Season 2, общий призовой фонд которого составляет 750 тысяч долларов. Победителю и серебряному призеру достанется по 250 и 125 тысяч долларов соответственно. Всего в LAN-финале соревнований приняло участие 8 команд, показавших наилучшие результаты по итогу регулярного сезона в европейском и американском регионах. Чемпион второго сезона ECS определится 12 декабря в Анахайме, США. Стоит отметить, что данное противостояние станет повторением финала ELEAGUE Season 2 недельной давности, где сильнее оказался коллектив из Канады.

 

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ