Speedrunners и S-Gaming стали последними участниками закрытого этапа отборочных на CIS Minor Championship — Rio 2020 по CS:GO. В решающих противостояниях четвертой открытой квалификации команды победили Moscow Five Academy и Se7en eSports.

Закрытые отборочные на майнор для СНГ пройдут с 5 по 6 марта в онлайне. 16 команд в сетке формата double-elimination разыграют восемь слотов на турнире в Бразилии. Все матчи сыграют до двух побед.