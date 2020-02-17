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Определились все участники закрытых отборочных на CIS Minor Championship — Rio 2020

08:30

Speedrunners и S-Gaming стали последними участниками закрытого этапа отборочных на CIS Minor Championship — Rio 2020 по CS:GO. В решающих противостояниях четвертой открытой квалификации команды победили Moscow Five Academy и Se7en eSports.

Закрытые отборочные на майнор для СНГ пройдут с 5 по 6 марта в онлайне. 16 команд в сетке формата double-elimination разыграют восемь слотов на турнире в Бразилии. Все матчи сыграют до двух побед.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/opredelilis-vse-uchastniki-zakrytykh-otborochnykh-na-cis-minor-championship-rio-2020

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