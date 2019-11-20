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Определились все участники основной стадии ESL Pro League Season 10

08:50

100 Thieves выиграли американскую квалификацию на ESL Pro League Season 10 по CS:GO и стали последним участником турнира. В решающем матче они победили FURIA Esports со счетом 2:0.

Заключительный этап ESL Pro League Season 10 пройдет с 3 по 8 декабря в Оденсе (Дания) на площадках ODINCON EXPO и Jyske Bank Arena. 16 команд из Европы, Северной Америки, Азии и Океании разыграют призовой фонд в 600 тысяч долларов.

Основная стадия турнира пройдет в два этапа — групповой и плей-офф. В первом участников распределят на две группы по восемь команд в каждой. Они сыграют в формате GSL. Три лучших коллектива из каждого посева отправятся в решающую стадию. Лидеры групп пройдут в полуфиналы, а составы, которые займут 2-3 места, — в четвертьфиналы.

Плей-офф состоится 6-8 декабря. Финальный поединок проведут в формате best-of-5, а остальные матчи — до двух побед.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/opredelilis-vse-uchastniki-osnovnoi-stadii-esl-pro-league-season-10

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