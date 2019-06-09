Определились все участники азиатского майнора в Берлине

Power Gaming стала последним участником Asia Minor Championship — Berlin 2019 (CS:GO). В матче за слот она обыграла Vici Gaming со счетом 2:0.

Ранее определились семь других участников азиатского майнора. Они выиграли квоты в закрытых отборочных для Центральной, Юго-Восточной и Восточной Азии, а также для Океании, Африки и Среднего Востока.

Asia Minor Championship — Berlin 2019 пройдет 24-28 июля. Участники разыграют 50 тысяч долларов, два слота на Berlin Major 2019 и один слот в стадии плей-ин мейджора.