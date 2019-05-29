Определились победители второй открытой квалификации к майнору для СНГ

Составы NOTBAD и Warthox преодолели вторую открытую квалификацию к CIS Minor Championship — Berlin 2019 по CS:GO. Отборочные провели с 27 по 28 мая для 291 команды — их не прошли OwmS Дмитрия "hooch" Богданова, Extremum Никиты "WaterfaLLZ" Матвеева и buaksib Павла "hutji" Лашкова.

Ранее первую открытую квалификацию преодолели pro100 и Unique Василия "FANAT ROCKA" Трусова. Закрытый этап проведут с 8 по 10 июня в онлайне. 16 участников, восемь из которых получили приглашения, выступят в сетке формата double-elimination с матчами до двух побед. Восемь лучших составов попадут на LAN-финал майнора.

CIS Minor пройдет с 24 по 28 июля в Берлине. Восемь команд поборются за 50 тысяч долларов и два слота в предварительной стадии мейджора. Коллектив, который финиширует третьим, выступит в стадии Play-In, где четыре состава разыграют два последних места на StarLadder Berlin Major 2019.