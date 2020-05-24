«Olofmeister» приостановил карьеру

Швед Олоф «Olofmeister» Кайбьер принял решение приостановить выступления на профессиональном уровне. Команда FaZe Clan в Twitter объявила о поисках замены.

«Я решил сделать перерыв. В течение последнего времени я чувствовал себя все более уставшим и терял мотивацию, необходимую для того, чтобы проявлять себя, помогать своим товарищам по команде и FaZe.

Я все еще люблю эту игру и сцену, но мне нужно вернуть мотивацию. Я собираюсь взять перерыв на некоторое время, чтобы выздороветь и подумать о своем будущем", — отметил Кайбьер.

Напомним, «Olofmeister» является двукратным чемпионом мейджоров по CS:GO в составе Fnatic.