«Olofmeister» приостановил карьеру
06:06
Швед Олоф «Olofmeister» Кайбьер принял решение приостановить выступления на профессиональном уровне. Команда FaZe Clan в Twitter объявила о поисках замены.
«Я решил сделать перерыв. В течение последнего времени я чувствовал себя все более уставшим и терял мотивацию, необходимую для того, чтобы проявлять себя, помогать своим товарищам по команде и FaZe.
Я все еще люблю эту игру и сцену, но мне нужно вернуть мотивацию. Я собираюсь взять перерыв на некоторое время, чтобы выздороветь и подумать о своем будущем", — отметил Кайбьер.
A statement from @olofmeister. #FaZeUp pic.twitter.com/WnRnxCPk9p— FaZe Clan (@FaZeClan) May 23, 2020