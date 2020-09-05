«Обычный день». Соболев показал, как сделал эйс с пистолетом в CS:GO

Форвард «Спартака» и сборной России Александр Соболев опубликовал новую сторис в своем Instagram. 23-летний футболист показал подписчикам, как сделал в раунде с пистолетами эйс (убил всю команду соперников — прим. «СЭ») на карте Mirage.

«Обычный день», — написал в Instagram Соболев.

6 сентября сборная России сыграет с Венгрией в Будапеште в матче Лиги наций. 3 сентября команда Станислава Черчесова обыграла Сербию (3:1). Соболев остался в запасе.