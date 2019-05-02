NRG Esports обыграла MIBR в решающем матче групповой стадии и получила слот в полуфинале Intel Extreme Masters Season XIV – Sydney (CS:GO). Команда Габриэля "FalleN" Толедо начнет плей-офф с четвертьфинала.

Из группы A в плей-офф прошли Team Liquid, Ninjas in Pyjamas и mousesports. Состав NAF сыграет в полуфинале, остальные – в 1/4. Последний участник следующей стадии станет известен в матче Fnatic против Grayhound Gaming, следить за ним можно по ссылке.

IEM Sydney проходит в Австралии с 30 апреля по 5 мая. Призовой фонд чемпионата составляет 250 тысяч долларов. В плей-офф поучаствуют шесть клубов, они сыграют в сетке формата single-elimination. Гранд-финал состоится до трех побед.