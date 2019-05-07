NRG Esports получила инвайт на ESL One Cologne 2019 по CS:GO. Организаторы пригласят еще одну команду, а оставшиеся участники соревнования определятся в региональных отборочных.

Ранее участие в турнире подтвердили 10 команд, среди которых Natus Vincere и Astralis. 9-11 мая состоятся отборочные в трех регионах: от Европы на турнир поедут две команды, а от Северной Америки и Азии – по одной.

ESL One Cologne 2019 пройдет 2-7 июля в Германии. Стадию плей-офф примет Lanxess-Arena. Участники разыграют 300 тысяч долларов.