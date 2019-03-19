NRG Esports и compLexity Gaming вышли в полуфиналы второй серии ECS Season 7

NRG Esports обыграла Spacestation Gaming, а compLexity Gaming - Bad News Bears в четвертьфиналах второй серии ECS Season 7 по CS:GO.

В следующем туре американского дивизиона NRG встретится с INTZ eSports Вито kNgV- Джузеппе, а coL - с FURIA eSports. Матчи пройдут 20 и 21 марта соответственно и начнутся в 01.00 по московскому времени

Решающее противостояние второй серии запланировано на 22 марта. Победитель получит слот на LAN-финале и 12 тысяч долларов. Ранее в основную стадию ECS прошла Rogue, которая выиграла первую серию регулярного сезона.