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North сыграет во втором этапе ESL Pro League Season 10

16:00

North заняла третье место в группе C европейского дивизиона ESL Pro League Season 10 по CS:GO и прошла во вторую стадию чемпионата. В решающем матче команда Никласа «gade» Гейда одолела Aristocracy со счетом 2:1.

Датский состав закончил выступление в первом раунде со статистикой 1:2. Ранее North уступила Astralis и Fnatic. Коллектив из Швеции занял второе место в группе и прошел в следующий этап турнира, а команда Лукаса «gla1ve» Россандэра стала лидером квартета и заработала слот в финальной стадии.

Во втором этапе европейского дивизиона EPL Season 10 восемь команд разыграют четыре слота на турнире в Дании. Помимо North и Fnatic, на нем выступят FaZe Clan, BIG, Ninjas in Pyjamas и Team Vitality. Последними участниками этапа станут команды, которые займут 2-3 места по результатам группы D.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/north-sygraet-vo-vtorom-etape-esl-pro-league-season-10

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