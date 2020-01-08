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North наняла тренера для команды по CS:GO, который работал с футболистами сборной Дании

13:40
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North объявила о подписании тренера по производительности Кристиана Энгела и о продлении контракта с Маркусом «Kjaerbye» Кьебю. Другие игроки ростера по CS:GO сохранили места.

Энгел будет работать в паре с главой киберспортивного направления клуба Грэхемом Питтом для улучшения результатов команды. Ранее он сотрудничал с датскими футболистами Каспером Шмайхелем, Вильямом Квистом и другими.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/north-nanyala-trenera-dlya-sostava-po-csgo-on-rabotal-s-vratarem-sbornoi-danii-po-futbolu

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