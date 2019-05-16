Ninjas in Pyjamas сыграет с AVANGAR в финале четвертой серии ECS Season 7 для Европы

Ninjas in Pyjamas обыграли mousesports со счетом 2:0 в полуфинале четвертого этапа европейского ECS Season 7 по CS:GO и прошла в финал чемпионата. Mouz заняла 3-4 место и заработала 2,5 тысячи долларов.

Команда из Швеции сыграет с AVANGAR в финале турнира. Четвертый раунд ECS Season 7 для Европы проходит с 13 по 16 мая в онлайне.

Восемь команд в сетке формата single-elimination разыгрывают 25 тысяч долларов и слот на LAN-финале. Основной этап турнира проведут с 6 по 9 июня в Великобритании. Призовой фонд чемпионата составит 500 тысяч долларов.