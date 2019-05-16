Ninjas in Pyjamas сыграет с AVANGAR в финале четвертой серии ECS Season 7 для Европы

Ninjas in Pyjamas обыграли mousesports со счетом 2:0 в полуфинале четвертого этапа европейского ECS Season 7 по CS:GO и прошла в финал чемпионата. Mouz заняла 3-4 место и заработала 2,5 тысячи долларов.
Команда из Швеции сыграет с AVANGAR в финале турнира. Четвертый раунд ECS Season 7 для Европы проходит с 13 по 16 мая в онлайне.
Восемь команд в сетке формата single-elimination разыгрывают 25 тысяч долларов и слот на LAN-финале. Основной этап турнира проведут с 6 по 9 июня в Великобритании. Призовой фонд чемпионата составит 500 тысяч долларов.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/ninjas-in-pyjamas-sygrayut-s-avangar-v-finale-chetvertoi-serii-ecs-season-7-dlya-evropy
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